Bitcoin ultrapassa patamar de US$1 mil pela primeira vez

A bitcoin atingiu o patamar de 1.073 dólares na Mt. Gox, operadora sediada em Tóquio conhecida por negociar a moeda, ante uma cotação pouco inferior a 900 dólares na véspera.

No início do mês, a bitcoin, uma proeminente moeda digital que não é apoiada por nenhum governo ou banco central, era negociada por cerca de 215 dólares.

Os defensores da bitcoin dizem que a audiência no Senado na semana passada deu mais legitimidade à moeda, que vem ganhando aceitação por parte do público em geral e de investidores, mas que ainda não é aceita como uma forma de pagamento nos sites de grandes varejistas, como a Amazon.

"Não é apenas a comunidade bitcoin que está dizendo que a bitcoin é usada para coisas boas, há um grande potencial, temos membros do Congresso e agências do governo que concordam com isso", disse Jinyoung Lee Englund, porta-voz da Fundação Bitcoin em Washington.

A bitcoin é valorizada por muitos usuários por seu anonimato. Mas funcionários do governo expressaram preocupações de que muitos serviços de moeda virtual não têm os controles adequados para evitar atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.

(Por Wanfeng Zhou)