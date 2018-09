Bituca de cigarro vai virar adubo em Votorantim-SP

O material será recolhido regularmente e encaminhado para outra parceira, a Conspizza, de Uberlândia (MG), que o submeterá a um processo de compostagem. Após a retirada dos metais pesados e outros componentes agressivos, os restos de cigarro serão misturados a um composto orgânico e resíduos vegetais.

Desde que a lei antifumo, em 2009, proibiu o cigarro em recintos fechados, as prefeituras paulistas constataram um aumento no volume de pontas lançadas nas ruas. O material servirá de adubo para plantas em projetos de recuperação ambiental. "A lei limpou o ar, agora vamos limpar o chão e o resto do ambiente", disse o prefeito Carlos Pivetta (PT).

A prefeitura fará campanha para incentivar o uso do coletor. O sócio da Poiato, Marcos Poiato, disse que o projeto foi trazido de Londres por um médico. A empresa pretende estender a iniciativa a outras cidades. "Fizemos contatos com 37 prefeituras e muitas se interessaram", disse. De acordo com o empresário, embora pareça inofensiva, a ponta de cigarro traz sérios problemas ambientais. "Está comprovado que 20 bitucas num manancial geram poluição equivalente a de um litro de esgoto".

Votorantim vai bancar parte do custo com a coleta e a destinação do material, mas espera fazer parcerias para dividir a despesa. De acordo com o prefeito, pesquisas apontam que os restos de cigarro representam quase um terço do lixo lançado nas ruas e calçadas. O Brasil produz, anualmente, 140 bilhões de cigarros e cada bituca leva, em média, dois anos para se decompor na natureza.