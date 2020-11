Black Friday na Amazon

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A data oficial da Black Friday é dia 27/11, mas a Amazon já começa nesta quinta-feira (19) sua maratona de vendas com promoções imperdíveis. Até domingo da semana que vem (29), o site vai trazer milhares de produtos em oferta, com até 70% de desconto. Serão eletrônicos, livros, computadores, celulares, itens de cozinha, objetos de decoração, brinquedos, roupas, videogame e muito mais.

Dá para economizar muito!

Um dos destaques é o Kindle 10ª geração, dispositivo de leitura da Amazon, que é sucesso em vendas e tem o preço reduzido de R$ 349 para R$ 255,55. Seu sistema com luz ajustável embutida permite que os clientes leiam confortavelmente por horas, tanto em ambientes abertos quanto fechados, de dia ou de noite. Ele comporta milhares de livros em sua biblioteca virtual.

Lembrando que será possível fazer qualquer pagamento da Black Friday em até 10 vezes sem juros.

Outra oferta que promete fazer sucesso é Echo Show 8, smart speaker conectado à famosa tecnologia Alexa, controlada por voz. O preço cai de R$ 899 para R$ 664,05. Com tela de HD de 8" e som estéreo, o dispositivo facilita incrivelmente o dia a dia, possibilitando o gerenciamento de câmeras de segurança, luzes e outros produtos integrados ao sistema Casa Inteligente. Também dá para ver filmes, ouvir músicas ou escutar as principais notícias do dia, tudo a partir de comandos de voz.

A Black Friday da Amazon oferece promoções em artigos de todas as categorias, e, para facilitar sua pesquisa, vamos listar a seguir links diretos de algumas promoções que já estão no ar:

Página geral da Black Friday da Amazon

Até 30% off em produtos eletrônicos

Até 30% off em computadores e artigos de informática

Até 40% off em brinquedos

Até 30% off em produtos de beleza

Até 30% off em videogames

Até 30% off em CDs e vinis

Até 20% off em itens de cozinha

Até 70% off em livros e e-Books

A dica é navegar pelo site da Amazon já a partir desta quinta (19) em busca das melhores oportunidades e já adquirir aquele produto (ou aqueles produtos) que você vem querendo faz tempo - e, por que não, já aproveitar para comprar com desconto os presentes de fim de ano.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.