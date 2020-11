Black Friday: veja smartphones por no máximo R$ 1.500

Quer um smartphone e quer economizar? Com a Black Friday da Amazon, dá para unir as duas coisas. O site oferece milhares de produtos com até 70% de desconto, até domingo (29), às 23h59, mas a ideia é aproveitar as ofertas o quanto antes, porque os itens podem sair do catálogo e ser trocados por outros.

LEIA TAMBÉM

Página da Black Friday da Amazon

Até 30% off em produtos eletrônicos

Até 30% off em computadores e artigos de informática

Até 30% off em videogames

Preparamos uma lista com smartphones em promoção, com preços que variam entre R$ 799 e R$ 1.499. Veja os modelos, compare as características, escolha o seu preferido e boa compra!

Smartphones por até R$ 1.500

Smartphone Nokia NK005 (R$ 799)

Com uma tela de 6,2", o aparelho pode exibir seus filmes e vídeos preferidos, além de tirar fotos com uma câmera potente de 13 megapixels. Também possui desbloqueio de tela por reconhecimento facial, garantindo maior segurança. Sistema operacional Android.

Zenfone Max Shot (R$ 949)

Possui três câmeras traseiras com até 12 megapixels, que garantem fotos lindas registradas em sua tela de 6,2". Opera em sistema Android e conta com bateria que pode durar até 20 horas durante navegação na web.

ASUS Zenfone Shot Plus (R$ 1.099)

Você pode usar dois cartões SIM ao mesmo tempo e alternar entre duas linhas de telefone quando quiser. Oferece 128 gigas de espaço para arquivos, vídeos e fotos, que são captadas a partir de uma câmera tripla de até 12 megapixels.

Smartphone Zenfone Max Pro M2 (R$ 1.149)

Operando com o sistema Android, o celular vem com câmeras duplas com inteligência artificial, além de trazer a tecnologia Corning Gorilla Glass 6, projetada para suportar múltiplas quedas de até 1 metro.

Smartphone Samsung A21s (R$ 1.258)

Um dos diferenciais é a câmera quádrupla, que chega a 48 megapixels e zoom de até 4 vezes, que oferece visão ampla para fotos e vídeos. Outra característica é a memória de 64 gigas, com tela de 6,5".

Smartphone LG K61 (R$ 1.279)

Traz quatro câmeras, tela de 6,53" e bateria de alta duração (4.000mAh). Possui, ainda, o botão Google Assistente, com o qual você pode encontrar rapidamente restaurantes, escutar as playlists mais tocadas ou até saber informações sobre algo à sua frente.

Samsung Galaxy A31 (R$ 1.458)

No display infinito de 6,4", as imagens em qualidade Full HD+ preenchem a tela de ponta a ponta, melhorando a experiência ao assistir a filmes ou jogar online. Para fazer fotos e vídeos, possui câmera quádrupla de até 48 megapixels.

Huawei P30 Lite (R$ 1.499)

O smartphone vem com tela de 6,15" e oferece rápida transferência de dados e navegação na internet, por meio da rede LTE 4G. A câmera de 24 megapixels proporciona fotos e vídeos em alta qualidade, com definição Full HD.

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.