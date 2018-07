Black Keys leva três Grammys, em noite com muitos vencedores

Artistas jovens e menos conhecidos tiveram mais sucesso do que os veteranos mais famosos. Ao contrário do que aconteceu em 2012, quando a cantora britânica Adele levou seis prêmios, não houve um grande vencedor da noite.

A Mumford & Sons ganhou dois prêmios, inclusive o cobiçado Grammy de melhor álbum do ano, por "Babel".

Os roqueiros do Black Key ficaram com três troféus, incluindo o de melhor álbum de rock do ano ("El Camino"). Dan Auerbach, integrante da banda, levou também o prêmio de melhor produtor.

A banda Mumford & Sons concorria em seis categorias, mas precisou esperar até os últimos minutos da cerimônia de três horas e meia, transmitida pela TV, para receber o prêmio principal.

"Estávamos meio que resignados de que o ano passado foi o ano da Adele e este ano seria o ano do Black Keys", disse o vocalista Marcus Mumford a jornalistas após a cerimônia.

A banda Fun. levou o prêmio de melhor artista novo e de canção do ano (o hit "We Are Young").

Gotye também ganhou três Grammys, incluindo o de gravação do ano, por "Somebody That I Used to Know".

O Grammy contempla mais de 80 categorias, e os ganhadores são eleitos pelos membros da Academia Fonográfica dos EUA, composta por profissionais do setor.

Nem todas as categorias são apresentadas na cerimônia televisiva, a qual teve apresentações de Rihanna, Elton John, Taylor Swift, Carrie Underwood, Alicia Keys e Bruno Mars.

(Por Piya Sinha-Roy)