BlackBerry 10 passa em segurança dos EUA, mas ainda há desafios

A companhia disse que a nova plataforma de gestão empresarial recebeu uma certificação que permite que agências do governo façam uso do novo celular assim que ele for lançado.

Mas a RIM ainda precisa convencer as agências a continuar a usar seus smartphones com foco em segurança e adquirir os novos BB10, que contam com modelos com teclado e tela sensível a toque. Algumas agências já buscam fornecedores alternativos, erodindo um mercado dominado pela RIM há anos.

A RIM foi pioneira no segmento de dispositivos móveis para e-mail, mas sua sorte desapareceu à medida que concorrentes como Apple e Samsung passaram a oferecer aparelhos mais rápidos e com mais funções.

O papel da RIM e sua participação no mercado despencaram, e seu destino está atrelado ao sucesso do novo BlackBerry 10.

A RIM, baseada em Waterloo, Ontario, disse que é a primeira vez que um produto BlackBerry conquistou a certificação Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 antes de seu lançamento.

No mês passado, a RIM disse que deu início a testes com operadoras em seus aparelhos BB10, que a companhia espera ajudá-la a recuperar parte da fatia de mercado que perdeu para o iPhone, da Apple, e dispositivos que operam com o software Android, do Google.