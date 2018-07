BlackBerry compra fatia minoritária em empresa de TI do setor de saúde

A canadense BlackBerry, pioneira na indústria de smartphones, vem enfrentando momentos difíceis e sua participação de mercado diminuiu nos últimos anos. Buscando cortar perdas e permanecer relevante, a empresa está agora focada na expansão de seus serviços segmentados que atendem as necessidades de grandes clientes como bancos, empresas de advocacia e agências do governo, entre outras.

O presidente-executivo da BlackBerry, John Chen, que assumiu a companhia há menos de seis meses, vê o setor de saúde como um em que a companhia tem vantagem, devido a um aumento do foco na privacidade do paciente e a um vasto conjunto de redes que podem gerenciar e proteger dados em dispositivos móveis.

Os termos financeiros do negócio não foram divulgados, mas a NantHealth disse que não busca qualquer outro financiamento da BlackBerry além do atual.

As duas empresas estão agora trabalhando juntas para desenvolver um novo smartphone sob medida para as necessidades do setor de saúde. O dispositivo deve ser lançado no final de 2014 ou no início de 2015, disse Jim Mackey, chefe de desenvolvimento corporativo e planejamento estratégico da BlackBerry, em uma entrevista.