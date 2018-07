BlackBerry ganha voto de confiança antes do lançamento do BB10

O aumento do rating pelo analista Peter Misek, da Jefferies & Co, impulsionou o preço da ação da RIM para dois dígitos pela primeira vez em cinco meses, com alta de mais de 3 por cento.

Misek baseou sua visão mais otimista do lançamento do BB10, agendado para 30 de janeiro, diante de uma reação favorável das empresas de telecomunicações aos dispositivos e ao novo sistema operacional.

"Os resultados preliminares de nossa pesquisa trimestral de aparelhos indicam que as empresas dos mercados desenvolvidos tem uma visão muito mais positiva do BB10 do que esperaesperávamosvámos", disse Misek em relatório a clientes.

Misek dobrou seu preço-alvo das ações da RIM para 10 dólares ante 5 dólares e também aumentou sua recomendação para a ação para "hold" ante "underperform" (desempenho abaixo da média do mercado).