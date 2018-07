BlackBerry inicia vendas de smartphone Z10 nos EUA

A BlackBerry, que já está vendendo o novo smartphone com tela sensível ao toque em cerca de 25 países, mira tornar o novo sistema operacional a terceira maior plataforma no mercado, uma meta realista mas desafiadora, de acordo com analistas.

A BlackBerry já dominou o setor de smartphones nos EUA, mas tem perdido mercado nos últimos anos à medida que dispositivos acionados pelo sistema IOS, da Apple, e Android, do Google, passaram a liderar as vendas tanto na América do Norte quanto internacionalmente.

O sistema operacional BlackBerry 10 vai agora brigar com a plataforma Windows 8, da Microsoft pelo terceiro lugar entre os sistemas operacionais.

Apesar de certa expectativa com outros dispositivos que chegarão ao mercado, como o Samsung Galaxy S4 (esperado para o fim de abril), analistas esperam que o Z10 se saia bem nos Estados Unidos.

O chefe de vendas da varejista Best Buy, Scott Anderson, disse que a varejista tem demanda latente para o Z10 baseado nas vendas das lojas da rede no Canadá.

A fabricante canadense foi forçada a atrasar o lançamento no mercado norte-americano porque testes de operadoras de telecomunicações demoraram mais do que o esperado.

O dispositivo foi à venda nas lojas da AT&T em todo o país nesta sexta-feira, enquanto a rival Verizon deve começar a vender o dispositivo em suas lojas em 28 de março.