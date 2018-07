BlackBerry lançará novo smartphone Z10 no Brasil em maio

Todas as principais operadoras --Vivo, TIM, Oi e Claro-- venderão o dispositivo.

O lançamento do produto já fora anunciado no Brasil anteriormente para a primeira metade deste ano, mas um período específico para a chegada do novo celular ainda não havia sido estabelecido.

A empresa pioneira no segmento de smartphones anunciou no fim de janeiro sua nova linha de celulares, buscando reconquistar mercado perdido para aparelhos como o iPhone, da Apple, e dispositivos acionados pelo sistema Android, do Google.

O Z10, totalmente com tela sensível ao toque, será compatível com a telefonia móvel de quarta geração (4G) no país, que deverá começar a ser oferecida até o final deste mês nas cidades-sede da Copa das Confederações, por exigência do governo.

"A gente já está trabalhando com as operadoras usando a rede 4G, testando a rede 4G e estamos prontos para o lançamento em maio", afirmou Stricker à Reuters, sem indicar a faixa de preço do aparelho. "Logo na primeira quinzena de maio a gente deve ter produto no mercado".

O executivo espera trazer neste ano mais três aparelhos, o já anunciado no país Q10, com conta com teclado físico, e mais dois outros dispositivos não revelados, todos compatíveis com 4G.

A BlackBerry já anunciou ao todo seis aparelhos da nova geração BlackBerry 10. "Não posso confirmar que são todos (que virão) neste ano, mas a gente tem mais alguns lançamentos previstos para este ano ainda", disse o executivo em entrevista.

"Eu diria que pelo menos dois produtos adicionais BlackBerry 10, senão mais, vêm ainda este ano", acrescentou.

O Brasil deve se tornar em 2013 o quinto maior mercado de smartphones do mundo, superando a Índia e ficando atrás apenas de China, Estados Unidos, Reino Unido e Japão, de acordo com a empresa de pesquisas IDC. Em 2012, foram vendidos no país 16 milhões desses dispositivos, crescimento de 78 por cento sobre 2011.

O lançamento do Z10 no Brasil acontecerá após a empresa ter iniciado as vendas desse produto no essencial mercado norte-americano --dois meses após seu lançamento.

Não há previsão exata para a chegada do Q10 ao Brasil, disse Stricker. "Estamos trabalhando no mesmo processo que fizemos com o Z10, de customização para o Brasil, de homologação na Anatel e nas operadoras", disse o executivo. "Deve chegar um pouco após o Z10".

(edição Juliana Schincariol)