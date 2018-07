BlackBerry será fabricado no Brasil

A fabricante do celular inteligente BlackBerry, Research in Motion (RIM), fechou acordo com a Flextronics para iniciar no Brasil sua primeira produção de aparelhos na América Latina fora do México. A empresa está de olho em um crescente mercado de substituição de telefones móveis antigos por modelos novos, com recursos próximos aos de computadores.

Em visita ao País, o co-presidente-executivo da RIM, Jim Basillie, anuncia hoje a produção em Sorocaba (SP) com a fabricante terceirizada Flextronics. Inicialmente, a RIM produzirá no Brasil um modelo, o Curve 8520, voltado aos usuários iniciantes e aficionados por redes sociais. Basillie afirmou que a empresa avalia mais modelos para produção no País, onde até agora apenas aparelhos importados da marca são vendidos.

Sem citar números precisos, o executivo já havia comentado no mês passado, que a base de usuários de smartphones no Brasil tem dobrado nos últimos anos, em meio a um processo de saturação do mercado que tem taxa de penetração de 90% entre a população.

"Quando se chega nessa fase, o que conta são os serviços e isso é fornecido pelos smartphones", comentou o Basillie, explicando alguns dos motivos para o início da produção brasileira. "Provavelmente deveríamos ter feito antes", acrescentou, afirmando que o acerto para a fabricação no Brasil exigiu dois anos de planejamento.