BlackRock diz ter fatia com direito a voto de 7,789% na Telecom Italia A gestora de recursos norte-americana BlackRock disse nesta segunda-feira que sua participação com direito a voto na Telecom Italia era de 7,789 por cento em 15 de dezembro, acrescentando não ter acordos sobre a fatia que exigissem divulgação sob as regras italianas.