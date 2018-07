Blackstone compra empresa de segurança Vivint por mais de US$2 bi

O grupo de private equity também está assumindo as controladas da Vivint --Vivint Solar e 2GIG Technologies-- como parte da transação, que deve ser concluída até o fim do ano, informaram as empresas nesta quarta-feira.

A Reuters publicou na terça-feira que a Blackstone estava perto de fechar um acordo para comprar a Vivint.

A Vivint, antes conhecida como APX Alarm Security Solutions, foi fundada por Todd Pedersen em 1999, e cresceu com apoio de sócios financeiros que suportaram aquisições pela companhia nos últimos 13 anos.

A diretoria é dona de metade da empresa, enquanto a outra metade é detida por Goldman Sachs e as empresas de investimentos Jupiter Partners e Peterson Partners. Os executivos permanecerão na Vivint.

A oferta da Blackstone superou as apresentadas por outros dois grupos de private equity, Ares Management e GTCR, disseram fontes a par do assunto na terça-feira.

A Vivint é a maior empresa de serviços de automação doméstica da América do Norte e a segunda maior em oferta de sistemas de segurança residencial, de acordo com a própria companhia. A empresa atende a cerca de 600 mil clientes nos Estados Unidos e no Canadá.

O Citigroup e o Bank of America Merrill Lynch foram os assessores financeiros da Vivint. Já a Blackstone teve apoio da Blackstone Advisory Partners e do Raymond James para realizar o negócio.

(Reportagem adicional de Neha Alawadhi em Bangalore)