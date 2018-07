Blackstone e DDR compram 46 shoppings nos EUA por US$1,43 bi

Uma joint-venture vai comprar os empreendimentos da afiliada EPN Group, com o fundo Blackstone Real Estate Partners VII passando a deter uma parcela de 95 por cento e uma afiliada do DDR ficando com o restante, de acordo com um comunicado das companhias. A DDR também vai investir 150 milhões de dólares em ações preferenciais.

O preço da aquisição inclui 640 milhões de dólares em dívida e 305 milhões de novos financiamentos.

Os 46 shoppings centers estão localizados em 20 Estados dos Estados Unidos, possuem cerca de 984.800 metros quadrados e estão 90 por cento alugados, de acordo com comunicado.

O DDR afirmou que também começou uma oferta pública de 15 milhões de ações ordinárias, e vai usar os recursos principalmente para financiar o investimento na joint-venture.