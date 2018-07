Blatter repete alerta a Brasil, mas aposta em Copa 'excepcional'

A Fifa criticou repetidas vezes o andamento dos preparativos do Brasil no últimos meses, principalmente quanto a estádios e aeroportos. No entanto, Blatter e o secretário-executivo da entidade, Jêrome Valcke, amenizaram o discurso antes do primeiro evento oficial da Copa, o sorteio das eliminatórias mundiais, que acontecerá no sábado no Rio de Janeiro.

"Naturalmente, se olharmos para a preparação do Brasil, nós precisaremos, na realidade dos fatos, ver que ainda existe algum trabalho a ser feito", disse Blatter, que no entanto destacou a força da economia brasileira como uma prova da capacidade do país de organizar o evento.

"O governo, o ministro do Esporte e a presidente Dilma Rousseff estão confiantes, e eles estão confiantes porque tudo é baseado na certeza de que a Copa do Mundo mais uma vez será um sucesso. Se você olhar agora para a economia do Brasil, verá que é a 7a maior do mundo", acrescentou o dirigente.

"A Fifa e o comitê organizador local estão em contato constante e posso dizer que o Brasil e a Fifa juntos vão entregar uma Copa do Mundo excepcional em 2014", disse.

Em março, Blatter havia dito que o Brasil estava bastante atrasado em relação à preparação da África do Sul para a Copa de 2010 e cobrou maior velocidade dos organizadores.

As críticas de Valcke, que será o principal executivo da Fifa para o Mundial no Brasil, foram ainda mais duras. O dirigente francês afirmou no mês passado que o Brasil não tinha nada pronto em termos de estádios, transporte e aeroportos. Agora, no entanto, ele também repetiu a confiança de Blatter com relação ao evento.

"Todos os estádios estarão prontos para a Copa do Mundo. Ainda há um grande trabalho pela frente, mas agora estamos trabalhando com os organizadores e as cidades para garantir que estádios, aeroportos e todo o resto esteja pronto antes da Copa do Mundo", disse ele.

A mudança de postura da Fifa acontece depois que os organizadores brasileiros resolveram as pendências de seu último estádio, o do Corinthians, que agora já tem um contrato de construção e está com obras em andamento.

Em termos de infraestrutura, o governo anunciou que fará a concessão à iniciativa privada dos maiores aeroportos do país, com previsão de término das reformas e ampliações antes da Copa do Mundo. Segundo o governo, serão investidos 14 bilhões de dólares em infraestrutura de transportes, aeroportos e estádios para o Mundial.

Na maioria dos 12 estádio, no entanto, as obras estão atrás do cronograma e precisarão de turnos extras para estar prontas a tempo, como no caso do Maracanã.

A Copa do Mundo será realizada de 12 de junho a 13 de julho de 2014. Em 2013 o Brasil vai receber a Copa das Confederações de 13 a 30 de junho.

(Reportagem adicional de Mike Collett)