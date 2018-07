Blecaute atinge 14 cidades na região de Sorocaba Uma avaria na linha de transmissão de energia para as áreas atendidas pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) deixou 14 cidades das regiões de Sorocaba e Campinas sem energia nesta noite. O blecaute total durou aproximadamente 25 minutos, das 18h45 às 19h10. Entre as principais cidades atingidas estão Sorocaba, Votorantim, Itu, Salto e Indaiatuba. No total, cerca de 1,2 milhão de pessoas ficaram à escuras. Em Sorocaba, com os semáforos inoperantes, houve muita confusão no trânsito. Pessoas ficaram presas em elevadores de edifícios, mas os bombeiros não registraram pedidos de socorro. Até as 20 horas, a CPFL investigava as causas do blecaute.