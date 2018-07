Blecaute de 15/12 começou com desligamento em hidrelétrica de Furnas A queda no fornecimento de energia elétrica que atingiu algumas regiões do país no sábado (15) foi iniciada por um desligamento na usina hidrelétrica Itumbiara, da empresa Furnas, do grupo Eletrobras, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta segunda-feira.