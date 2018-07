''Blindamos o jogo contra o crime''

O principal argumento dos contrários à legalização é de que jogos de azar são terrenos férteis para lavagem de dinheiro e o crime organizado. Responsável pela base técnica do projeto, o deputado João Dado (PDT-SP), um ex-agente do fisco paulista, diz que a acusação é improcedente. "Nos cercamos de todos os cuidados para blindar o jogo contra o crime", afirmou. Ele explicou que cada casa estará ligada aos computadores da Receita e será exigida ficha limpa dos empresários na Justiça Cível e Criminal. "Eles devem também ter suficiência financeira, o que de cara elimina os laranjas."

O texto a ser votado no plenário da Câmara determina que o ganhador de cada prêmio seja identificado pelo CPF. "A Receita terá controle absoluto sobre cada real que entrar e sair de uma casa de bingo", garantiu o deputado, para quem o projeto legaliza com uma mão e pune com a outra quem não respeitar a lei. "O que hoje é contravenção passa a ser crime, com pena de até 5 anos de reclusão, multa e fechamento."

Além de mobilizar a base para vir a Brasília pressionar o Congresso, caberá ao deputado Paulinho da Força (PDT-SP) articular as alianças com os partidos e obter votos para assegurar e vitória em plenário. O primeiro passo é mapear os focos de resistência em cada bancada. A seguir, ele vai marcar uma reunião com os líderes e intensificar encontros em separado com cada uma das bancadas.

Como nenhum partido fechou questão, Paulinho pretende fazer também um trabalho de convencimento individual. Para tanto, a bancada do jogo mandará imprimir panfletos e fará farta distribuição de estudos com argumentos técnicos. A poderosa Associação Brasileira dos Bingos dará apoio logístico e financeiro às ações.

A entidade considera a aprovação do projeto estratégica porque, além do efeito imediato de reabrir milhares de casas em todos os Estados, abre espaço para a liberação de outros jogos no futuro, como cassinos. Estudo encomendado pela entidade aponta o mercado do jogo com potencial de movimentar US$ 9,7 bilhões anuais, mais que o triplo do que a Caixa movimenta com todas as suas loterias.