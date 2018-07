Blitz acha contrabando em 14 ônibus na Castelo Branco Agentes da Receita Federal apreenderam 10 toneladas de produtos trazidos ilegalmente do Paraguai em blitz realizada em ônibus de passageiros hoje no quilômetro 96 da Rodovia Castelo Branco. A operação, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, fiscalizou 35 ônibus interestaduais e internacionais. Desses, 14 transportavam equipamentos eletrônicos e outros produtos adquiridos no país vizinho.