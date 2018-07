Blitz antifumo multa ao menos 5 estabelecimentos de SP Ao menos cinco dos 630 estabelecimentos fiscalizados pelo Procon e pela Vigilância Sanitária foram multados nesta madrugada durante as blitze nas primeiras horas de vigência da lei antifumo, que entrou em vigor à meia-noite em todo o Estado de São Paulo. De acordo com balanço parcial da Secretaria de Justiça, o Procon aplicou três multas em bares da capital paulista e a Vigilância Sanitária multou um estabelecimento em Barretos e um em Presidente Prudente, ambas no interior.