Blitz da lei seca autua 4 motoristas em SP Em mais uma blitz da lei seca realizada pela Polícia Militar na cidade de São Paulo, quatro pessoas foram autuadas por embriaguez ao dirigir. Duas delas foram encaminhadas ao 20º Distrito Policial, da Água Fria, porque apresentaram no teste de bafômetro índice acima de 0,30 mg de álcool por litro de ar expelido. Na blitz, que teve início às 22h30 de ontem em vários pontos da zona norte da cidade e terminou às 4h deste sábado, 89 pessoas foram abordadas, 53 foram submetidas ao teste de bafômetro e 13 condutores foram autuados por infrações de trânsito diversas. Pela lei, quem for pego com índice entre 0,1 a 0,30 mg paga uma multa de R$ 957,20 e corre o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses; acima de 0,30 mg, além de pagar a multa e correr o risco de perder a habilitação, o infrator é levado para a delegacia, responde criminalmente, podendo pegar uma pena que varia de seis meses a três anos. Só é liberado, para responder em liberdade, após pagar uma fiança de R$ 300 e R$ 1.200.