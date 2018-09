Blitz da lei seca em SP multa 14 após jogo do Brasil A Polícia Militar prendeu ontem, em São Paulo, uma pessoa por embriaguez ao volante durante o segundo dia da Operação Direção Segura - Viva Brasil. A blitz da lei seca foi realizada após o jogo do Brasil na Copa do Mundo. Durante a ação, entre 17h30 e 20 horas, 328 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Desses, 14 foram multados.