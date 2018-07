Blitz da Lei Seca prende homem com carro roubado no RJ Marcio Barbosa da Silva Soares foi preso com um carro roubado na noite desta terça-feira, 07, após tentar fugir de uma blitz da Operação Lei Seca, em Niterói, região metropolitana do Rio. O veículo teria sido roubado em Guadalupe, subúrbio do Rio.