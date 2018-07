Blitz da PM fecha bingo clandestino na zona norte de SP A Polícia Militar localizou ontem à noite um bingo clandestino que funcionava na Rua Laudelino Freire, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. A PM recebeu uma denúncia anônima e foi até o local, onde foram encontradas 47 máquinas caça-níqueis. A fachada do imóvel onde funcionava o bingo não tinha nenhuma identificação. Ao todo foram presas 19 pessoas, que não reagiram. Os três funcionários e os 16 jogadores, na maioria idosos, foram levados para o 28º DP, na Freguesia do Ó.