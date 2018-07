Blitz direção segura aborda 256 pessoas A Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que na Operação Direção Segura foram abordadas 256 pessoas, das quais 106 foram submetidas ao teste de bafômetro e 7 foram conduzidas a Distritos Policiais por embriaguez ao volante. A operação foi realizada nas zonas norte e sul da capital, por policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e teve início às 22h00 de ontem e encerramento às 03h30 de hoje. A operação também fiscalizou 23 motos. No saldo total, 58 condutores foram autuados por infrações de trânsito diversas, sendo 10 pessoas pelo artigo 165 do CTB.