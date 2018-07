Blitz flagra carregamento de cópias de fardas do Bope Policiais militares apreenderam fardas semelhante ao do Batalhão de Operações Especiais (Bope) em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, ontem à noite. Um jovem de 19 anos, que transportava o material, foi preso. Equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (Maré) realizavam operação de repressão de veículos irregulares na Rua Leopoldo Bulhões quando uma Kombi tentou driblar o policiamento.