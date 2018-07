Blitz lei seca encaminha 2 motoristas à delegacia em SP Entre as 22h30 de sexta-feira e 4 horas desta manhã de sábado, policiais militares do 34º Batalhão realizaram a "Operação Direção Segura", a blitz da lei seca, nas regiões de Itaquera e do Parque do Carmo, na zona leste da capital paulista. Dos 49 motoristas abordados, 25 foram submetidos ao teste do bafômetro. Três condutores apresentavam entre 0,11 mg e 0,30 mg de álcool por litro de ar expelido e foram multados em R$ 957,70, correndo o risco de terem a Carteira Nacional de Habilitação(CHN) suspensa. Outros dois motoristas, por apresentarem nível de álcool acima de 0,30 mg, foram multados e conduzidos ao 53º Distrito Policial, do Parque do Carmo. Estes irão responder criminalmente, podendo inclusive perder a CNH. Na madrugada de quinta para sexta-feira, a PM já havia feito outra blitz na capital. Na ocasião, nenhum motorista foi encaminhado à delegacia.