Blitz multa dois em R$ 12 mil por descarte de lixo em SP Dois homens foram multados em R$ 12 mil na madrugada desta quinta-feira, após serem flagrados jogando entulho nas ruas do bairro de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, segundo a informações da prefeitura. Os dois motoristas foram flagrados durante uma blitz da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras em parceria com a Polícia Civil e acabaram levados ao 48º Distrito Policial. Um caminhão caçamba e um carro foram apreendidos. A ação impediu o despejo de duas toneladas de entulho na via.