BLITZ SENSORIAL Com nossos convidados Ian (deficiente visual), Emilly (cadeirante) e Wagner (deficiente auditivo), continuamos avaliando o acesso em mais atrações, a cada semana. Na última sexta-feira, por exemplo, assistimos ao excelente espetáculo 'O Fantasma do Som', da Cia. Banda Mirim, em audiodescrição. A acessível experiência se repete no Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002), às 14h30, hoje (22), com tradução em Libras, e amanhã (23), com audiodescrição. Outro programa que sugerimos para o público é a contação de histórias em Libras, domingo (24), às 11h, no MAM (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Pq. do Ibirapuera, 5085-1300). Na ocasião, Mirela Estelles e Amarilis se inspiram na exposição do museu para narrar 'O Espelho Mágico'. FA