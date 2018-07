Blitz sensorial

Domingo (10), às 16h, porém, ela mostra que agregou novos sentidos à habilidade: Histórias contadas com origamis e recursos de acessibilidade. "Explico as cenas simultaneamente e trabalho com texturas, cheiros e origamis que se transformam", conta Irene que fez o curso de audiodescrição do Instituto Laramara. Nesta semana, a moça conta 'O Presente das Rosas' e mais quatro histórias. Com surpresinha no final - como ela gosta. FA

Biblioteca de São Paulo. Parque da Juventude.

Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, 2089-

0800, metrô Carandiru. Dom. (10), 16h. Grátis.