Blitze antifumo terão 'detector de fumaça' em São Paulo

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, responsável por coordenar a fiscalização, os ?fumômetros? serão uma das ferramentas para identificar o estabelecimento infrator. Além desses equipamentos, outros indícios podem render multa, como cinzeiros, bitucas, falta de placas informativas, além do flagrante do cliente (ou funcionário da empresa) fumando.

Luizemir Lago, diretora do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), afirma que os aparelhos são os mesmos usados para medir a concentração de poluentes. ?Eles são capazes de identificar as partículas deixadas pelo tabaco, desde que tenham sido expelidas em excesso e em ambiente fechado?, explicou. Ela explica, porém, que se existir dispersão do ar as substâncias dificilmente serão identificadas.

O principal material liberado pelo tabaco é o monóxido de carbono, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca) e os oncologistas, pode provocar até câncer de pulmão no fumante passivo. A justificativa da nova legislação, até por isso, é proteger a saúde de quem não fuma mas está sujeito aos malefícios provocados pela fumaça alheia, garante Luizemir. Ainda que a sanção da nova lei aconteça hoje, após a publicação no Diário Oficial do Estado está previsto um prazo de 90 dias para a adequação de todos os proprietários. Nesse período, serão realizadas só blitze educativas para orientar os proprietários - pessoas que vão receber as punições quando a restrição valer. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.