Bloco antecipa desfile e causa confusão em Salvador

Houve confusão no início da passagem do tradicional bloco de protestos bem humorados Mudança do Garcia pelo Circuito Osmar (Campo Grande) do carnaval de Salvador. Sem avisar a prefeitura, o bloco resolveu antecipar em cerca de duas horas seu desfile, inicialmente previsto para as 13h30. Ao chegar ao circuito, durante a passagem do trio do Rei Momo, comandado pela cantora Sarajane, porém, os integrantes encontraram as barreiras de entrada fechadas por fiscais.

Carregando placas e faixas, alguns integrantes confrontaram os agentes e forçaram a passagem, deixando alguns funcionários da prefeitura com ferimentos leves. A Polícia Militar teve de intervir para controlar a situação, mas a entrada do bloco acabou sendo liberada.

A alteração do horário sem prévio aviso, porém, causou problemas para o próprio bloco, que desfilou com bem menos integrantes do que tradicionalmente. Neste ano, o bloco homenageia o sambista Riachão, morador do bairro do Garcia.