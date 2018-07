Bloco da Preta atrai 350 mil e promove beijaço no Rio

A festa durou cerca de três horas, com início por volta das 10 e encerramento pouco depois das 13 horas. A concentração começou às 9 horas na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do centro do Rio. Em anos anteriores, o desfile ocorreu na Avenida Rio Branco, que está em obras.

Preta vestiu fantasia de heroína, vermelha e amarela, e usou uma coroa e botas também vermelhas. O tema foi "Preta em Chamas". Além dos 15 ritmistas, participaram da folia a atriz e madrinha do bloco, Carolina Dieckmann, a atriz Fernanda Paes Leme, o apresentador Fernando Torquatto, o ator David Brazil e a cantora de funk MC Ludmilla. Os foliões enfrentaram forte calor - os termômetros do centro marcavam 30 graus.

Após uma hora e meia do início do bloco, ocorreu uma confusão envolvendo diversos foliões que foi rapidamente contida pelos seguranças. A cantora parou o bloco e reclamou no microfone. Preta disse que no ano passado ocorreram muitas brigas, o que a fez pensar em não sair neste ano. O policiamento foi reforçado no local.

No Facebook, alguns internautas relataram roubos, furtos e brigas durante o bloco. "Nunca mais eu vou a esse bloco, é um inferno, só dá ladrão", escreveu Gisele Romão. "Roubos e brigas comendo solto, como sempre. Muita violência! Meu Deus!", reclamou Luiz Ramalho.

Guinness

Em um dos momentos da festa, a cantora convidou os foliões a participarem do beijaço. A intenção era bater recorde do Guinness Book, com o maior número de participantes em um beijo coletivo. Para puxar o público, Preta cantou: "Tá todo mundo esperto, querendo beijar. Vem se acabar, não deixe pra depois, no maior beijo do mundo."

Na manhã deste domingo, a cantora postou na sua conta do Instagram uma foto momentos antes de subir no trio e escreveu: "Simbora, Rio de Janeiro!!!!", com a hashtag #maiorbeijaçodomundo. No sábado, 7, escreveu também no Instagram que este domingo seria um dia histórico. "Vocês não sabem o trabalho que deu colocar o bloco na rua este ano, mas toda minha luta foi sempre pensando no meu público."

Para a realização do bloco, a Avenida Presidente Vargas foi interditada nos dois sentidos. Duas estações de metrô também foram fechadas, a Uruguaiana e a Presidente Vargas, as mais próximas do local do bloco. A maior parte dos foliões utilizou metrô para chegar ao centro da cidade, já que havia diversas interdições no trânsito por causa dos desfiles de blocos.

Balanço

Sete dos maiores blocos de rua previstos para o fim de semana concentraram pelo menos 476 mil foliões na capital fluminense. Mais de 100 blocos saíram no Rio entre ontem e hoje. Após o da Preta, o bloco com maior público, com 80 mil pessoas, foi o Simpatia é Quase Amor, que saiu em Ipanema, zona sul do Rio.