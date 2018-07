Bloco de São Luiz do Paraitinga recebe 40 mil foliões

O número de turistas faz com que alguns foliões cheguem mais cedo aos locais de desfile para garantir um lugar. "Está impossível caminhar, mas vale a pena, o Carnaval é muito bom", disse Cristiana Silveira, que estava com o namorado na festa.

Após muita polêmica, as marchinhas de Carnaval prevaleceram. Semanas antes do início do evento, uma cervejaria havia divulgado atrações até internacionais para animar os turistas. Entre os artistas, estavam o Bonde do Tigrão, Jorge Ben Jor e o DJ francês Bob Sinclair. Moradores reclamaram nas redes sociais sobre a possível descaracterização do Carnaval de marchinhas, que tornou a cidade conhecida em todo o País, desde 1984, quando aconteceu pela primeira vez.

De acordo com a prefeitura a cidade possui um acervo de mais de 2,5 mil composições, que contam com a participação de compositores profissionais e populares de todo o Vale do Paraíba, Grande São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados do Brasil. O 33º Carnaval de Marchinhas, apelidado de "Retalhos de Chita", terá até a próxima terça-feira 26 blocos e 14 shows de marchinhas divididos na Praça de Eventos e no Mercado Municipal, além de concurso de fantasia infantil, com 16 horas de folia por dia. Famílias costumam curtir a folia no Centro Histórico e os jovens se concentram no Mercado Municipal.

Programação:

11022013 - segunda-feira

11h00 - Banda Charanga do Quadô - Alto do Cruzeiro

15h00 - Confrete - Mercado Municipal

17h00 - Concurso Pai do Troço de Fantasia

17h30 - Bloco Pai do Troço - Fantasia: Roupão, penico

18h00 - Banda Paranga - Mercado Municipal

19h00 - Bloco do Caipira - Fantasia: Chapéu, botina, lenço

21h30 - Bloco do Cruis Credo - Fantasia: do além

23h30 - Bloco do Caetê - Fantasia: Folhas de caetê

00h00 - Baroni & Loukomotiva Kabereka - Praça de Eventos

01h00 - Bloco do Urubu - Fantasia: Roupa preta

12/02/2013 - terça-feira

10h00 - Banda Charanga do Quadô - Rua do Mercado

15h00 - Banda Quar'' de Mata - Mercado Municipal

15h30 - Bloco do Barbosa - Fantasia: Motorista de ônibus

17h30 - Bloco da Pipoca - Fantasia: Pipoqueiro

19h30 - Bloco do Casarão - Fantasia: Livre

21h30 - Bloco Espanta Vaca - Fantasia: Jardineira vermelha

23h00 - Bloco Pé na Cova - Fantasia: Macabra

00h00 - Grupo Sincopado - Praça de Eventos