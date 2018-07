Bloco ecológico Pretinhos do Mangue desfila no Pará A tarde deste domingo (2) foi embalada pelo Bloco Pretinhos do Mangue, marcado por ser o carnaval mais ecológico do Brasil. Ele é realizado no município de Curuça, no nordeste do Estado do Pará e é sucesso há 25 anos com o abadá mais barato do país. O custo é zero, basta passar lama do mangue no corpo que o lugar no bloco é garantido. São cerca de 15 mil brincantes que vêm de longe ou de municípios vizinhos para participar da tradicional festa.