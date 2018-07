Bloco Fogo e Paixão destaca o brega

"Garçom" foi uma das músicas que mais empolgaram os foliões, que participaram da homenagem usando máscaras do cantor, distribuídas pela organização. A analista de recursos humanos Tatiana Reis segurava uma foto de Rossi. "Ele é o rei do brega", justificou.

A aposentada Elisabeth Gomes e Souza, de 67 anos, não ficou para trás e era uma das primeiras a vibrar com as músicas. Ela assistia à filha, que faz parte da bateria do bloco, e segurava a rosa (de plástico) que recebeu de "discípulos" de Sidney Magal, quando a banda tocou "Meu sangue ferve por você".

No meio do brega, a funkeira Valesca Popozuda não foi esquecida, com a música "Beijinho no Ombro". Mas o ápice veio nas primeiras batucadas da versão em samba de "Fogo e Paixão", quando uma bazuca lançou calcinhas de diversas cores, estampas e modelos. A psicóloga Renata Castelo, de 33 anos, fez questão de pegar a sua. "É um dos blocos mais animados", disse.

O brega também era homenageado em fantasias. A estudante de Letras Ana Beatriz Quiroga, de 21 anos, foi vestida de Chacrinha para curtir a festa. Já a publicitária Isabela Saboia, de 31 anos, foi vestida de $urreal, em referência à "nova moeda" criada por cariocas para fazer frente aos preços abusivos praticados na cidade. "Trouxe meu isoporzinho", fez questão de mostrar.

Blocos

Neste domingo, mais de 40 blocos desfilam no Rio. Alguns dos mais famosos, como o Suvaco de Cristo, no Jardim Botânico, e o Timoneiros da Viola, em Madureira (com a presença do sambista Paulinho da Viola), já animaram os foliões na cidade. Às 15h, o Bloco da Preta promete reunir mais de 300 mil pessoas na Avenida Rio Branco, no centro do Rio.