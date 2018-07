Bloco militar asiático não aceitará Irã como membro--fonte

O Irã se inscreveu em 2008 para se unir à Organização de Cooperação de Xangai (SCO, sigla em inglês), bloco de segurança e defesa liderado por Pequim e Moscou e visto como contrapeso à Otan.

O SCO não deu um veredicto oficial sobre o pedido do Irã, mas a agência de notícias russa ITAR-TASS citou a fonte, durante uma reunião de ministros do Exterior do SCO no Uzbequistão, dizendo que as sanções eram um obstáculo.

"Um país que quer se tornar membro do SCO não pode estar sujeito a sanções do Conselho de Segurança da ONU", disse a fonte russa.

Nenhum candidato a membro do SCO além do Irã está sob sanções da ONU.

O secretário-geral do SCO, Muratbek Imanaliyev, disse em fevereiro que o bloco estava avaliando os pedidos do Irã e do Paquistão, mas não expressou uma opinião.

O atual SCO consiste de China, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão. As atividades do bloco têm tido como foco a cooperação militar, compartilhamento de inteligência e o combate ao terrorismo e às drogas.

Irã, Paquistão, Mongólia e Índia são observadores, enquanto Belarus e Sri Lanka têm um status abaixo de parceiros de diálogo.

Moscou e Pequim têm se demonstrado relutantes em aceitar Teerã como membro por causa das preocupações do Ocidente com o programa nuclear do país, dizem analistas. Moscou gostaria que seu aliado próximo em questões militares e estratégicas, a Índia, fosse membro permanente do SCO, mas Nova Délhi tem demonstrado pouco interesse por enquanto.

(Reportagem de Dmitry Sergeyev)