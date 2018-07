Bloco não sai em Sorocaba por excesso de álcool A apresentação do Bloco do Cocó, que tradicionalmente encerra, na terça-feira, o Carnaval de rua de Sorocaba, foi cancelada e surpreendeu os foliões. De acordo com o presidente do bloco, Benedito Carlos Pascoal, a decisão foi tomada em razão do excesso de casos de embriaguez ocorrido na apresentação do bloco Boca a Boca, no domingo. Pelo menos sete menores desmaiaram em razão do consumo de álcool e tiveram de ser levados para o Hospital Regional. Houve ainda uma briga generalizada que exigiu intervenção da Polícia Militar, com o uso de gás de efeito moral.