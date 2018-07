Bloco Sargento Pimenta desfila com Beatles e samba Pelo terceiro ano seguido, o Sargento Pimenta desfilou nesta segunda-feira (11) pelo Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. Segundo a Riotur, empresa de turismo da Prefeitura do Rio, o bloco, que começou às 16h, reuniu cerca de 100 mil foliões. A banda encantou a multidão com sucessos dos Beatles tocados em ritmo de samba, com muita percussão. O bloco teve bateria coreografada, ladeada por artistas circenses, com pernas de pau e malabares.