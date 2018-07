No sábado de manhã, a partir das 9 horas, tem Céu na Terra em Santa Teresa e Cordão da Bola Preta, no centro. Mais de 100 blocos devem se espalhar pela cidade no sábado. No domingo de manhã tem Sassaricando e Cordão do Boitatá na Praça XV, no centro. Pela primeira vez, os dois blocos vão dividir o mesmo palco, montado na praça. A prefeitura autorizou 492 blocos a desfilar este ano no Rio.