Blocos deixam 264 t de lixo nas ruas Foliões que acompanharam os blocos do Rio deixaram para trás 264 toneladas de lixo. No ranking da Companhia de Limpeza Urbana do Município (Comlurb), que levou em conta os maiores blocos, o Cordão da Bola Preta foi campeão, com 19 toneladas de detritos. No total, foram retirados 51% a mais de detritos das ruas, em comparação com 2009.