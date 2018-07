Blogueira cubana desembarca no Rio sem causar protestos de esquerdistas

RIO - A blogueira cubana Yoani Sánchez desembarcou no Rio neste sábado, 23, no aeroporto Santos Dumont, na zona sul da cidade, dando continuidade à sua turnê mundial que teve início na última semana, em Recife. Ao contrário da recepção em Pernambuco, onde foi alvo de protestos de militantes de esquerda, a blogueira foi recebida com cumprimentos e desejos de boas-vindas pelos passageiros e funcionários do aeroporto. "As manifestações são de um pequeno grupo de extremistas, mas a grande maioria das pessoas nos aeroportos, nas ruas, é muito solidária. Tenho a melhor das impressões", afirmou a blogueira, ao desembarcar.

Yaoni disse ainda que pretende descansar durante sua estadia na cidade. "Os últimos dias foram intensos, vou voltar a escrever, caminhar pelas ruas, conhecer um pouco dessa cidade que é maravilhosa."

A agenda da blogueira no Rio ainda não foi divulgada. Yoani foi recepcionada na pista de pouso do aeroporto pelo deputado federal Otávio Leite (PSDB), com quem também esteve em Brasília. Ele a recebeu com um buquê de flores e afirmou que quis oferecer à blogueira a oportunidade de conhecer outra visão do País, após os protestos em sua chegada.