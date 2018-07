Blogueira dissidente cubana Yoani Sánchez obtém passaporte e pode viajar

HAVANA - A blogueira dissidente cubana Yoani Sánchez, colunista do Estado, afirmou na quarta-feira que recebeu seu passaporte atualizado para viajar ao exterior, depois da aprovação de novas regras em Cuba, que flexibilizam as saídas e entradas de seus cidadãos depois de décadas de restrições.

Yoani, de 37 anos, é autora do blog Generación Y (www.desdecuba.com/generaciony) e uma das vozes mais críticas dentro da blogosfera cubana.

A blogueira questiona, normalmente, o que descreve como "falta de liberdade" na ilha. Ela havia tido negada diversas vezes a permissão para sair do país, restrições que foram eliminadas com a entrada em vigor de novas regras migratórias dia 14 de janeiro. A reforma migratória era uma das mais esperadas na ilha.

"Incrível!! Me ligaram em casa para me dizer que já estava pronto meu passaporte! Acabam de me entregar!", escreveu Yoani em seu Twitter.

Entrou em vigor em Cuba este mês uma nova legislação migratória que flexibiliza as viagens. Apenas os atletas de alto rendimento, militares e outros cubanos com cargos de alto escalão terão que pedir uma autorização às autoridades para viajar por questões pessoais.

"Aqui está, agora falta poder embarcar nesse avião", acrescentou. "Estou feliz e triste: por um lado já tenho meu documento para viajar, nas vários amigos como @JangelMoya não terão permissão", escreveu.

A bloqueira refere-se ao cubano Angel Moya, um dos 75 opositores condenados a 20 anos de prisão em março de 2003 e que recebeu liberdade condicional em 2011, nas não pode viajar ao exterior até que cumpra sua sentença.

As informações são da Reuters