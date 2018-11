Blogueira 'mais velha do mundo' morre aos 108 na Austrália

Uma mulher australiana de 108 anos, considerada a blogueira mais velha do mundo, morreu segundo informações no próprio site da blogueira.Olive Riley morreu no sábado, no abrigo para idosos onde morava em Nova Gales do Sul, no sábado.Ela já tinha escrito mais de 70 posts a respeito de sua própria vida desde o início de seu blog em fevereiro de 2007.Riley falava principalmente de suas opiniões sobre a vida moderna e suas experiências durante todo o século 20, incluindo duas guerras mundiais e a grande depressão.No último post, datado de 26 de junho, ela escreveu da cidade de Woy Woy, sobre como cantou junto com as enfermeiras e uma visitante que foi ao abrigo onde morava."Nossa querida amiga Olive Riley morreu em paz... Estão de luto os milhares de amigos da internet e centenas de descendentes e outros familiares", de acordo com uma nota na página de Riley.Três filhosOlive Riley nasceu na cidade de Broken Hill, em 20 de outubro de 1899. Durante sua vida ela teve vários empregos, incluindo selecionadora de ovos e também em um bar. Ela criou três filhos.Segundo o bisneto de Riley, o blog a mantinha em contato com pessoas do mundo todo além de manter sua mente ocupada."Não acredito que estou aqui neste abrigo há mais de uma semana", escreveu Riley em um dos últimos posts de seu blog."Como os dias voaram, mesmo que eu tenha ficado na cama a maior parte do tempo. Ainda me sinto fraca e não consegui me livrar daquela tosse.""Nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida. As enfermeiras fazem de tudo por mim", acrescentou.O documentarista Mike Rubbo informou que a idéia do blog foi dada a Olive Riley por um amigo que já tinha seu blog."Ele sugeriu que Ollie pudesse ter seu blog então mostramos a idéia a ela, explicamos o que era um blog e fiz todo o trabalho pesado", disse Rubbo, segundo o canal australiano ABC."Foi muito divertido e ótimo testar a memória dela mais profundamente, e você vai conseguindo mais histórias a respeito do passado dela, grande parte tendo como cenário Broken Hill", disse.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.