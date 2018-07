Blogueiro que vazou disco de Guns N' Roses terá que fazer anúncio antipirataria

Um blogueiro americano que divulgou ilegalmente músicas do disco mais recente da banda Guns N' Roses, Chinese Democracy, foi condenado a participar de um comercial antipirataria.

O internauta Kevin Cogill também recebeu na segunda-feira em um tribunal de Los Angeles as penas de um ano de detenção com suspensão condicional da sentença e dois meses de prisão domiciliar.

Cogill, que terá ainda que submeter seus computadores à fiscalização das autoridades, admitiu ter infringido direitos autorais no ano passado após postar nove músicas de Chinese Democracy na Internet.

O anúncio do blogueiro, para a Associação da Indústria Fonográfica Americana, deverá ser divulgado no prêmio Grammy em janeiro do ano que vem.

Prisão

Cogill estava sujeito a uma pena máxima de um ano em uma prisão federal, uma multa de US$ 100 mil e cinco anos de prisão domiciliar.

Ele pediu desculpas por suas ações no tribunal na terça-feira, alegando que não tinha a intenção de causar nenhum mal ao publicar as músicas no site Antiquiet.

"Nunca tive a intenção de prejudicar o artista. Eu apenas queria promovê-lo, porque eu era um fã'', afirmou.

O advogado de defesa de Cogill havia alegado que uma pena de detenção seria excessivamente severa, visto que ele já havia perdido o seu emprego devido à acusação.

Chinese Democracy, o primeiro disco do Guns N' Roses em 17 anos, foi lançado em novembro do ano passado, e sua produção custou mais de US$ 13 milhões.

O álbum vendeu mais de 537 mil cópias nos Estados Unidos e 2,6 milhões mundialmente.