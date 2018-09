Blogueiro Ricardo Gama é baleado no Rio O blogueiro Ricardo Gama foi baleado nesta manhã no Bairro Peixoto, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido e está internado no hospital Copa D''Or. Segundo a assessoria de imprensa da unidade, o blogueiro levou três tiros e chegou ao hospital por volta das 11h40.