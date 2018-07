Bloomberg visita favela que teve obras aceleradas no Rio A prefeitura do Rio acelerou as obras do programa Morar Carioca Verde na favela do Chapéu Mangueira, no Leme (zona sul), para receber o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, na tarde de terça-feira. Até parte de um muro foi derrubada, o que permitiu ao visitante apreciar a vista da Praia de Copacabana sem ter de se deslocar até o alto do morro.