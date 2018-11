Bloqueadas contas de organizadores de rodeio em SP

Os shows foram cancelados após quatro pessoas morrerem pisoteadas e 11 ficarem feridas em tumulto no acesso à arena do evento, na madrugada do sábado. O advogado do Jaguariúna Rodeo Festival, Haroldo Cardella, disse que as partes envolvidas ainda não receberam a notificação e estudarão medidas cabíveis. O bloqueio foi pedido pela promotora Kelli Giovanna Altieri Arantes, que propõe reparação de R$ 3 milhões. Ontem a Polícia Civil realizou a reconstituição do tumulto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.