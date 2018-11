Bloqueio causa lentidão na Ayrton Senna, em Guarulhos Manifestantes bloquearam, na tarde desta segunda-feira, a Rodovia Ayrton Senna na altura do quilômetro 26, em Guarulhos, na Grande São Paulo, sentido interior. Por volta das 20 horas, a via ainda registrava lentidão entre os quilômetros 12 e 22, sentido interior e, no sentido capital paulista, do quilômetro 22 ao 19.