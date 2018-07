Bloqueio já causa lentidão na avenida dos Bandeirantes O bloqueio de duas faixas da pista sentido Marginal/Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, devido ao vazamento de álcool anidro de um caminhão-tanque nesta madrugada, já provoca lentidão no trânsito nas proximidades do trecho bloqueado. Restam as duas da esquerda para o trânsito de veículos, que está sendo monitorado por homens da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 4h30, um segundo caminhão chegou ao local para que seja feita a transferência do combustível de um veículo para outro.